Тренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологий

Виджай Кодури и его жена Минни Шахи — типичное семейство из Кремниевой долины. Минни работает в Apple, а Виджай развивает их совместный стартап HashCut. Однако их дети далеко не так сильно погружены в технологии. В школе они пользуются хромбуками, но дома 10-летний Сурав и 12-летняя Рошни подчиняются строгим правилам:, пишут AIN.UA

  • никаких игровых приставок (зато огромная коллекция настольных игр);
  • у детей нет смартфонов;
  • играть на родительском смартфоне можно 10 минут в неделю.

Технологические компании знают, что чем раньше ты заставишь детей или подростков привыкнуть к своей платформе, тем вероятнее это станет привычкой на всю жизнь.

Тренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологий

Семья Кодури

Виджай и Минни говорят, что в будущем дети обязательно получат собственные телефоны, но пока что они откладывают этот момент по максимуму. И это не единичный случай среди родителей из области Залива. По результатам опроса, проведенного фондом Silicon Valley Community Foundation среди 907 родителей, многие уверены в преимуществах использования технологий, но беспокоятся насчет их негативного влияния на физическое и социальное развитие детей.

ИИ-инженер стартапа One Smart Lab Тхэ-у Ким рассказал Business Insider, что обучает племянников и племянниц (в возрасте от 4 до 11 лет) медитационным практикам, а также ежегодно берет их с собой для восстановительных поездок к буддийским храмам. Эрика Буасьер, семейный терапевт из Сан-Франциско, тоже обеспокоена здоровьем своих детей. Она следит за исследованиями использования смартфонов, а также просто замечает очевидные изменения: в автобусах теперь все смотрят в свои смартфоны.

Тренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологий

Эрика с мужем старательно оберегают своих детей, 2-летнего Джека и 5-летнюю Элизу, даже от минимального взаимодействия с технологиями:

  • в доме не установлено ни одного телевизора;
  • няне запрещено пользоваться смартфонов в присутствии детей;
  • родители проверяют смартфоны не чаще пары раз за вечер.

Подобная строгость распространена не только среди рядовых жителей Долины. В интервью 2011 года Стив Джобс признавался, что запретил детям использовать на тот момент недавно выпущенный iPad. Билл Гейтс установил лимит на «экранное время» после того, как у дочери начала развиваться нездоровая зависимость от видеоигр. Нынешний CEO Apple Тим Кук запрещает своему племяннику регистрироваться в социальных сетях.

Тренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологий

Стив Джобс на презентации iPad

На фоне растущей обеспокоенности появились и школы, в которых акцент сделан на базовых навыках и отказе от технологий. Например, частная Waldorf School начинает использовать девайсы с экранами в обучении только после восьмого класса. В школе Brightworks детей учат креативности (буквально проводя занятия в домиках на дереве), а также знакомят с устройством радиоприемников, позволяя разбирать их электроинструментами.

Тренд: родители в Кремниевой долине ограждают детей от технологий

Занятия в школе Brightworks

Подтверждение тому, как влиятельны технологии, многие родители видят на примере разницы поколений. У предпринимательницы Эми Прессман и ее мужа трое детей: 14-летняя Мия, 16-летний Якоб и 20-летний Брайан. Старший уже учится в колледже, однако родители строги ко всем одинаково:

  • никаких смартфонов на обеденном столе;
  • после 10 вечера дети сдают смартфоны и оставляют их заряжаться на кухне;
  • время на игры в неделю — от 5 до 7 часов.

Прессман и другие родители рассказали Business Insider, что решение о запретах далось им нелегко. Чем дольше это продолжается — тем отчужденнее чувствуют себя дети среди сверстников. Лучший способ сбалансировать ограничение — предложить занятия взамен. Виджай Кодури построил во дворе баскетбольную площадку. Прессман записалась вместе с дочерью на курсы программирования, когда та всерьез заинтересовалась компьютерами.

Они надеются, что смогут подготовить детей ко взрослой жизни с правильными ожиданиями и умением отказываться от соблазнов. И тактика кажется, работает — старший сын Прессман недавно заявил, что возможно, мать была права во многочисленных спорах насчет важности «реального» общения.


Михаил Сапитон, AIN


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