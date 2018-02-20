В США умер лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор

Фотографу было было 104 года.

В США умер лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор
Фото: apimagesblog.com

В США скончался фотограф, лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор.

Об этом сообщает Fox News.

Фотографу было 104 года. По словам его сына Барри, Макс Десфор умер в своей квартире в штате Мэриленд.

Десфор известен своими снимкам, сделанным во время Корейской войны в 1950-х годах. В 1951 году он получил Пулитцеровскую премию за серию фотографий о Корейской войне.

Кроме того, Десфор сделал известный снимок экипажа стратегического бомбардировщика Enola Gay, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму.

Десфор работал в Associated Press, куда изначально пришел в 1933 году как курьер. В 1978 году он покинул агентство, в дальнейшем сотрудничал с U.S. News & World Report.

Напомним, в прошлом году Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о роSSийском влиянии за границей.


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