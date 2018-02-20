В США умер лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор
Фотографу было было 104 года.
В США скончался фотограф, лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор.
Об этом сообщает Fox News.
Фотографу было 104 года. По словам его сына Барри, Макс Десфор умер в своей квартире в штате Мэриленд.
Десфор известен своими снимкам, сделанным во время Корейской войны в 1950-х годах. В 1951 году он получил Пулитцеровскую премию за серию фотографий о Корейской войне.
Кроме того, Десфор сделал известный снимок экипажа стратегического бомбардировщика Enola Gay, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму.
Десфор работал в Associated Press, куда изначально пришел в 1933 году как курьер. В 1978 году он покинул агентство, в дальнейшем сотрудничал с U.S. News & World Report.
Напомним, в прошлом году Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о роSSийском влиянии за границей.
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Общество
20.02.2018 04:17