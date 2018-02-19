?В Беларуси украинца приговорили к трем годам тюрьмы за ввоз охотничьей винтовки

Приговор был оглашен 8 июня 2017 года.

Суд в Брестской области Беларуси приговорил гражданина Украины трем годам и трем месяцам лишения свободы за незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что мужчина пытался перевезти охотничью винтовку, которую экспертиза определила как "гладкоствольное огнестрельное оружие".

О приговоре стало известно после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствие с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца на родину. Однако, суд Беларуси счел ходатайство безосновательным - в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным. В случае, если Министерство юстиции не будет обжаловать судебное решение, украинец будет отбывать наказание в Беларуси.

Сейчас украинец находится в исправительной колонии №2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии в Брестской области. Приговор был оглашен 8 июня 2017 года.

Напомним, в ноябре прошлого года в Беларуси боевика "ДНР" приговорили к 2 годам ограничения свободы. Это было второе за полгода уголовное дело, связанное с наемничеством, которое рассматривают белорусские суды. В сентябре 2017 года в Витебске к двум годам ограничения свободы суд приговорил 29-летнего Алексея Ершова. Тогда суд проходил в закрытом режиме. Спустя полтора месяца стало известно, что мужчина уехал из Беларуси и вернулся в "ДНР".