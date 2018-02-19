В прифронтовой Марьинке открыли банк

"Это событие не только для Марьинки, но и для жителей оккупированных территорий".

В понедельник, 19 февраля, в прифронтовом городе Марьинка, который граничит с оккупированным Донецком, открылось отделение Ощадбанка. Оно не работало с апреля 2015 года из-за близости к фронту и в настоящее время является единственным банком во всем 4-тысячном населенном пункте.

Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Нынешнее открытие - событие не только для Марьинки, но и для жителей временно оккупированных территорий, это очень четкий и выразительный месседж: жизнь в Марьинку возвращается, город начинает развиваться, и вскоре жизнь и развитие вернутся и на остальную территорию Донецкой и Луганской, когда там установим украинскую власть. Но уже сейчас заботимся о тех людях, которые оказались в заложниках рашистских наемников: максимально приближаем к ним банковские услуги", - написал он в фейсбуке.

В Марьинке будут оказывать весь спектр банковских услуг. При этом в отделении введены жесткие меры безопасности: бронированные конструкции, сигнализация, видеонаблюдение.

Напомним, что Ощадбанк также использует передвижные банковские отделения, изготовленные на базе грузовиков.