В Марьинке военный застрелил сослуживца
Между ними возник конфликт, который завершился стрельбой.
Вечером 18 февраля в Марьинке (Донецкая область) военнослужащий застрелил сослуживца.
По данным источника LB.ua, между двумя военнослужащими части А-0409 (30-ая отдельная механизированная бригада) возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашников и застрелил второго. Что стало поводом для конфликта, пока устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Напомним, что на прошлой неделе в селе Бердянское Донецкой области были убиты четверо военнослужащих отдельной бригады морской пехоты, их застрелили двое сослуживцев. По предварительным данным, причиной убийства стала месть за дедовщину.
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