Военный с гранатой пытался ограбить АЗС в Киевской области
Оператор заправки деньги отдавать отказался, и грабители сбежали.
Военнослужащий вместе с товарищем пытались ограбить автозаправочную станцию "Авиаком" в поселке Иванков Киевской области.
Как стало известно LB.ua, около 6:00 18 февраля они зашли на АЗС и, угрожая гранатой, потребовали от оператора отдать им деньги. Тот отказался и сумел нажать тревожную кнопку. Грабители скрылись на автомобиле, но вскоре были задержаны.
Это военнослужащий воинской части А-3723 (Лютиж Киевской области), уроженец села Катюжанка Вышгородского района, и его товарищ, житель поселка Бородянка. В их машине нашли гранату РГД-5.
Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).
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