В селе Харьковской области 41 человек заразился гепатитом А через воду из колодцев

Из них 19 детей.

В селе Харьковской области 41 человек заразился гепатитом А через воду из колодцев
Фото: 112.international

В селе Андреевка Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита А, очагом инфекции оказалась вода из индивидуальных колодцев, пишут Украинские новости со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области.В 41 человека подтвердился диагноз гепатит А, среди них 19 детей. Всех госпитализировали.

В колодцах, расположенных в поселке, выявлены отклонения от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям. Их дезинфицируют. После этого воду откачивают и вывозят.

"Все работы проводятся бесплатно, за счет местного бюджета", - говорится в сообщении.

Также еженедельно будут проводить комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях, уточняются вопросы вывоза стоков из ям и наличие договоров на вывоз.

На сегодня обследовано почти две тысячи домовладений, оформлено 270 договоров на вывоз сточных вод.

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.

Напомним, ранее полиция Николаева сообщила, что причиной гепатита А в городе могла быть вода из крана.


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