Супружеская пара расстреляла толпу людей во время празднования Масленицы в Дагестане

По меньшей мере четыре человека погибли, пятеро - ранены.

В Дагестане в городе Кизляр супружеская пара открыла огонь по толпе людей во время празднования Масленицы сегодня, 18 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Четверо жителей города погибли, еще пять человек получили ранения, из них трое сотрудников Росгвардии, говорится в сообщении.

Правоохранители ликвидировали мужчину, который стрелял, ответным огнем. Известно, что он не состоял на учете в правоохранительных органах и не был сторонником радикальных течений. Женщине удалось убежать.