Из-за пожара в доме в Харьковской области эвакуировали 50 человек, двое погибли
Еще три человека отравились угарным газом
В Харьковской области (г. Валки) вечером 17 февраля возник пожар в многоквартирном двухэтажном доме. В результате инцидента два человека погибли, трое пострадали, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"На момент прибытия подразделения горели домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м.", - говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома, из них шестеро детей. Трех мужчин - 56-летнего владельца квартиры, где возник пожар, и его 45-летнего и 61-летнего товарищей госпитализировали с диагнозом алкогольное опьянение и отравление угарным газом.
Кроме этого пожарные обнаружили в квартире, где возник пожар, тела двух погибших мужчин 1967 г.р.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.
Напомним, ранее при пожаре в детской больнице в Тернополе спасли 17 детей и одну сотрудницу.
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