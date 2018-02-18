?Из-за пожара в доме в Харьковской области эвакуировали 50 человек, двое погибли

Еще три человека отравились угарным газом

В Харьковской области (г. Валки) вечером 17 февраля возник пожар в многоквартирном двухэтажном доме. В результате инцидента два человека погибли, трое пострадали, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"На момент прибытия подразделения горели домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м.", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома, из них шестеро детей. Трех мужчин - 56-летнего владельца квартиры, где возник пожар, и его 45-летнего и 61-летнего товарищей госпитализировали с диагнозом алкогольное опьянение и отравление угарным газом.

Кроме этого пожарные обнаружили в квартире, где возник пожар, тела двух погибших мужчин 1967 г.р.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее при пожаре в детской больнице в Тернополе спасли 17 детей и одну сотрудницу.