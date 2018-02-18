?Во Львове 38-летний пьяный мужчина стрелял по прохожим с многоэтажки

Разрешение на ружье у него было.

Во Львове на ул. Кавалеридзе человек из своей квартиры на восьмом этаже устроил стрельбу по прохожим. Инцидент произошел утром 18 февраля, сообщает Нацполиция Львова.

"В 10.40 в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, который живет на восьмом этаже в доме по улице Кавалеридзе, стреляет из окна из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили квартиру, с которой стреляли.

"Из квартиры было слышно запах пороха, однако гражданин отрицал свою причастность к выстрелам. Патрульные попросили разрешения зайти в квартиру, а когда попали внутрь, то увидели на земле ружье и множество использованных гильз. Тогда мужчина сказал, что это он стрелял из окна по воронам", - говорится в сообщении.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение.

Оружие у злоумышленника изъяли. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, вчера во Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась жива.