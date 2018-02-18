В Киеве эвакуировали шесть станций метро из-за сообщения о заминировании
Станции закрыты на вход и выход.
В полицию сообщили о заминировании шести станций метро в Киеве - «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик», написано на сайте Нацполиции Киева.
"В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро", - говорится в сообщении.
Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация.
Станции закрыты на вход и выход.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
18.02.2018 07:04