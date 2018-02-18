В Киеве эвакуировали шесть станций метро из-за сообщения о заминировании

Станции закрыты на вход и выход.

В Киеве эвакуировали шесть станций метро из-за сообщения о заминировании
Фото: Макс Требухов

В полицию сообщили о заминировании шести станций метро в Киеве - «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик», написано на сайте Нацполиции Киева.

"В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро", - говорится в сообщении.

Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация.

Станции закрыты на вход и выход.


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