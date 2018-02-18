Одессита, повредившего топором машины на парковке суда, отправили под домашний арест
Мазур заявил, что готов возместить ущерб за свои действия.
Жителя Одессы Анатолия Мазура, который 16 февраля забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил топором 13 автомобилей, которые находились там, отправили под домашний арест.
Мера пресечения для него избрал вечером 17 февраля один из судей Соломенского суда, сообщает Радио Свобода.
Суд решил, что Мазур должен находиться бед круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его не покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.
В течение дня адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. В результате суд не удовлетворил это ходатайство.
Мазур в обращении в суд заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а также указал, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.
Напомним, Соломенский райсуд Киева - один из важнейших судов страны, он рассматривает дела, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро. 15 февраля в суде рассматривалась мера пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Его решили отпустить на поруки одного из народных депутатов. На следующий день Мазур пришел крушить автомобили сотрудников этого суда.
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