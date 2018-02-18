Одессита, повредившего топором машины на парковке суда, отправили под домашний арест

Мазур заявил, что готов возместить ущерб за свои действия.

?Одессита, повредившего топором машины на парковке суда, отправили под домашний арест

Жителя Одессы Анатолия Мазура, который 16 февраля забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил топором 13 автомобилей, которые находились там, отправили под домашний арест.

Мера пресечения для него избрал вечером 17 февраля один из судей Соломенского суда, сообщает Радио Свобода.

Суд решил, что Мазур должен находиться бед круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его не покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

В течение дня адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. В результате суд не удовлетворил это ходатайство.

Мазур в обращении в суд заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а также указал, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.

Напомним, Соломенский райсуд Киева - один из важнейших судов страны, он рассматривает дела, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро. 15 февраля в суде рассматривалась мера пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Его решили отпустить на поруки одного из народных депутатов. На следующий день Мазур пришел крушить автомобили сотрудников этого суда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабахВ Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Блок рекламы


Похожие новости
Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой НовоселкеСуд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке
Суд продлил арест участникам ДТП с шестью погибшими в ХарьковеСуд продлил арест участникам ДТП с шестью погибшими в Харькове
В Киеве арестовали мужчину, который убил военнослужащего в кафеВ Киеве арестовали мужчину, который убил военнослужащего в кафе
В Германии выходцев из Украины отправили за решетку за миллионные махинации в сфере медициныВ Германии выходцев из Украины отправили за решетку за миллионные махинации в сфере медицины
В Италии задержали злоумышленника, стрелявшего из машины по темнокожимВ Италии задержали злоумышленника, стрелявшего из машины по темнокожим
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
В здании суда Северодонецка застрелился боец НацгвардииВ здании суда Северодонецка застрелился боец Нацгвардии
Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арестДиректора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест
Защита Россошанского проиграла апелляцию на его арестЗащита Россошанского проиграла апелляцию на его арест
В Бурятии девятиклассник с топором напал на учительницу и семиклассниковВ Бурятии девятиклассник с топором напал на учительницу и семиклассников
Последние новости
Подгружаем последние новости