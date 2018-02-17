Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке

Все трое будут под стражей в течение 60 суток без возможности внесения залога.

Жовтневый суд Мариуполя в субботу избрал меру пресечения трем подозреваемым в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке Донецкой области. Все они будут находиться под стражей в течение 60 суток без возможности внесения залога.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Всем тем участникам преступной группировки избрана мера пресечения без альтернативы внесения залога. Их обосновано подозревают в умышленном убийстве трех человек в Великой Новоселке. Установлено, что 6 декабря 2017 года злоумышленники проникли в дом семьи предпринимателей, пытали и убили отца, мать и их 23-летнего сына. Мотивом совершения особо тяжкого преступления стали деньги", - говорится в заявлении полиции.

Им инкриминируется ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.

Заседание суда в отношении подозреваемых велось в закрытом режиме.

Напомним, в райцентре Великая Новоселка на западе Донецкой области 6 декабря нашли убитой семью из трех человек: 56-летнего отца, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына. Их связанные тела со следами пыток нашел один из сыновей главы семейства.

Спустя два с половиной месяца по подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин.


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