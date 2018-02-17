В Закарпатской области умерла женщина, которую кипятком облил пьяный сожитель

Он пытался убедить полицию, что нашел сожительницу мертвой.

В Закарпатской области (с.Вары, Береговский район) от термических ожогов умерла 49-летняя женщина после того, как ее пьяный сожитель облил ее кипятком. Об этом сообщает Национальная полиция области.

Инцидент произошел вчера, 16 февраля. Смерть женщины констатировали медики, которых вызвал ее сожитель. 50-летний мужчина убеждал, что обнаружил потерпевшую в соседней комнате без признаков жизни.

"В ходе досудебного расследования работники полиции установили, что мужчина ночью находился в состоянии алкогольного опьянения, он облил сожительницу кипятком. Это в дальнейшем привело к смерти потерпевшей", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего). Такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее трое россиян с ножом набросились на прохожего в центре Одессы.