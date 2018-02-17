Трое россиян с ножом набросились на прохожего в центре Одессы

Потому что он якобы мешал им проехать.

В Одессе работники Нацполиции задержали трех граждан РоSSийской Федерации, которые угрожали прохожему ножом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В полицию обратился 25-летний одессит и сообщил, что в центре города, когда он переходил дорогу на пешеходном переходе, на него неожиданно выехал автомобиль Toyota Avensis. Из салона выскочили трое неизвестных и под предлогом того, что человек якобы мешает им проехать, начали угрожать ножом. После этого правонарушители сели в авто и уехали", - говорится в сообщении.

Позже сотрудники батальона полиции особого назначения задержали указанный автомобиль. В его салоне находились трое мужчин, которые оказались гражданами РФ .

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля несколько предметов, похожих на холодное оружие. Их изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту начали уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Одессе задержали квартирных воров - альпинистов.