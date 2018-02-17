В Тернополе задержали организаторов международного канала торговли людьми

Ими оказались двое студентов одного из местных вузов.

В Тернополе задержали организаторов международного канала торговли людьми
Задержанная в Тернополе студентка, причастна к торговле людьми
Фото: dpsu.gov.ua

Двух сутенеров, которые вербовали и переправляли украинских девушек за границу для оказания сексуальных услуг, задержали в Тернополе вчера, 16 февраля. В это же время в аэропорту "Киев" правоохранители остановили двух девушек, которых тернопольские студенты направили в Объединенные Арабские Эмираты для предоставления ексорт-услуг. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сутенерами оказались 21-летняя студентка одного из тернопольских вузов и ее сообщник-сверстник. Злоумышленники путем обмана и используя плохое материальное положение потенциальных жертв, вербовали девушек для сферы секс-услуг в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Также обеспечивали будущих жертв необходимыми документами и билетами для перелета. За свои услуги организаторы канала торговли людьми получали от иностранцев денежное вознаграждение почти 1000 долларов за каждую", - информируют пограничники.

Так, вчера в ОАЭ из аэропорта "Киев" должны были вылететь две девушки - жительницы Тернополя и Львова.

"В международном аэропорту "Киев" правоохранители помешали переправке двух девушек в Объединенные Арабские Эмираты с целью предоставления сексуальных услуг", - говорится в сообщении. Задержанным организаторам преступного бизнеса, согласно части 2 ст. 149 УК ( торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мать пыталась продать 4-летнего сына в попрошайки.


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