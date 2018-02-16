Украинский певец поедет на Евровидение от Беларуси

Alekseev получил максимальные баллы и от зрителей, и от жюри.

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев, участник одного из сезонов "Голос страны") представит Беларусь на Евровидении с песней Forever.

Как сообщает Tyt.by, он набрал максимальное количество баллов как от зрителей, так и от профессионального жюри.

В этом году Евровидение пройдет в Лиссабоне, столице Португалии. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая 2018 года. В прошлом году победителями белорусского отбора стала группа NAVIBAND с песней "Гісторыя майго жыцця". Они пробились в финал, где заняли 17-е место.

Украину на прошлом Евровидении представляла поп-рок группа O.Torvald. Она заняла третье место с конца. Кто поедет в этом году, определится 24 февраля.