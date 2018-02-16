В Хмельницкой области мать пыталась продать 4-летнего сына в попрошайки
Женщину задержали в момент получения ею 15 тысяч гривен.
Полиция и СБУ задержали жительницу Хмельницкой области, которая пыталась продать своего 4-летнего сына в попрошайки.
Женщину задержали непосредственно в момент получения ею денежных средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка в долгосрочную аренду, 32-летняя жительница Белогорского района получила 15 тысяч гривен, сообщила пресс-служба полиции.
У женщины есть еще двое сыновей 7 и 12 лет, по ним она лишена родительских прав. Младшего сына тоже передадут под опеку бабушки. Сейчас ребенок проходит медицинский осмотр.
Против матери открыто уголовное производство по статье о торговле людьми (ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса), решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, продолжается досудебное следствие, женщине "светит" до 15 лет тюрьмы.
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