В Шегинях 34-летний мужчина на корточках пытался пройти через пункт пропуска в Польшу

Пограничникам нарушитель заявил, что свой паспорт он "забыл дома".

На пункте пропуска "Шегини" Мостисского района Львовской области пограничники задержали 34-летнего мужчину, который пытался на корточках обойти паспортный контроль и незаметно пробраться в Польшу .

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня, в пешеходном переходе пункта пропуска «Шегини» на украинском-польской границе пограничники задержали украинца, который попытался вприсядку пройти мимо кабинки паспортного контроля и обмануть пограничников. Инспектор пограничной службы, оформляя граждан, направлявшихся на выход из Украины, заметил, что один человек, прячась от полиции, попытался пройти в сторону границы", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан. На него был составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Задержанным оказался 34-летний житель Львовской области. Устанавливая его личность, пограничники выяснили, что имеющийся у мужчины паспортный документ ему не принадлежит, а свой он "забыл дома" и именно поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения госграницы будет принимать суд.