В Шегинях 34-летний мужчина на корточках пытался пройти через пункт пропуска в Польшу
Пограничникам нарушитель заявил, что свой паспорт он "забыл дома".
На пункте пропуска "Шегини" Мостисского района Львовской области пограничники задержали 34-летнего мужчину, который пытался на корточках обойти паспортный контроль и незаметно пробраться в Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Сегодня, в пешеходном переходе пункта пропуска «Шегини» на украинском-польской границе пограничники задержали украинца, который попытался вприсядку пройти мимо кабинки паспортного контроля и обмануть пограничников. Инспектор пограничной службы, оформляя граждан, направлявшихся на выход из Украины, заметил, что один человек, прячась от полиции, попытался пройти в сторону границы", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан. На него был составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.
Задержанным оказался 34-летний житель Львовской области. Устанавливая его личность, пограничники выяснили, что имеющийся у мужчины паспортный документ ему не принадлежит, а свой он "забыл дома" и именно поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.
Решение по делу о попытке незаконного пересечения госграницы будет принимать суд.
Напомним, в сентябре прошлого года в международном аэропорту "Борисполь" был задержан 28-летний житель Киева, который пытался обойти пограничный контроль на корточках.
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16.02.2018 10:02