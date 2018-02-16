В Одесской области перекрыли канал контрабанды оружия

Задержан житель Измаила, у которого изъяли 14 пистолетов Zoraki.

В Одесской области перекрыли канал контрабанды оружия
Фото: od.gp.gov.ua

В четверг, 15 февраля, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности перекрыли канал контрабандной поставки огнестрельного оружия из стран Европы на территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

В ходе операции задержан житель Измаила, у которого изъяли 14 пистолетов Zoraki. Установлено, что задержанный незаконно переправлял оружие в Украину и реализовывал ее через Интернет.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: od.gp.gov.ua

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СБУ.

Фото: od.gp.gov.ua

Напомним, в прошлом году СБУ перекрыла мощный канал контрабанды в Украину огнестрельного оружия и боеприпасов.


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