В Одессе задержали квартирных воров - альпинистов

Полиция вышла на след злоумышленников через ломбарды, в которых они реализовывали краденое имущество.

В Одессе задержали квартирных воров - альпинистов
Фото: od.gp.gov.ua

В Одессе 36-летний местный житель под видом девушки выманивал на свидания мужчин с сайта знакомств и грабил ихВ Одессе правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении серии квартирных краж.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"15 февраля сотрудники местной прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками и следователями Суворовского отдела полиции разоблачили двух мужчин, причастных к серии краж на территории Одессы и области, которые совершались в том числе путем взлома замков", - говорится в сообщении.

Полиция вышла на след злоумышленников через ломбарды, в которых они реализовывали краденое имущество и драгоценности.

"В ходе обыска автомобиля обнаружена «амуниция» злоумышленников: нож, отмычки, фомки, снаряжение альпиниста, балаклавы, перчатки и тому подобное. Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Фото: od.gp.gov.ua
Фото: od.gp.gov.ua

Напомним, ранее полиция задержала одессита, который под видом девушки выманивал на свидания мужчин с сайта знакомств и грабил их.


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