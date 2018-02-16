Обвиняемых в убийстве троих инкассаторов в Черниговской области будут судить

Прокуратура завершила досудебное расследование.

Обвиняемых в убийстве троих инкассаторов в Черниговской области будут судить
Фото: mvs.gov.ua

Прокуратура Черниговской области завершила расследование разбойного нападения на инкассаторов в октябре 2015 года, в ходе которого были убиты трое сотрудников "ПриватБанка".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух жителей Черниговщины, подозреваемых в умышленном убийстве работников ПАО КБ «ПриватБанк»", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемые совершили умышленное убийство троих работников банка при разбойном нападении на инкассаторский автомобиль, который в затем подожгли. Они завладели средствами на общую сумму более 14,5 млн гривен.

Действия одного из обвиняемых квалифицированы по п. П. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой), другого - по п.п.1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК(разбой) и ч. 4 ст. 194 УК(уничтожение имущества путем поджога).

В отношении одного из обвиняемых, который был задержан на территории РоSSийской Федерации, применена процедура экстрадиции в Украину для привлечения его к уголовной ответственности.

"Согласно постановлений суда злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Судебное разбирательство начато", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе полицейские украли у инкассаторов $120 тыс.


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