В Одесской области задержали троих иностранцев, обстрелявших из автомата авто местного фермера

Инцидент произошел между селами Котловина и Нагорное.

В Ренийском районе Одесской области правоохранители задержали троих иностранных граждан, которые обстреляли автомобиль BMW X5 50-летнего местного фермера.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Инцидент произошел между селами Котловина и Нагорное, когда потерпевший ехал домой.

Водитель в результате стрельбы не пострадал. На его машине правоохранители обнаружили повреждения в виде отверстий от пуль.

Фото: npu.gov.ua

Также при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты шесть гильз калибра 5,45 мм и автомат АКС.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители установили автомобиль, на котором скрыли злоумышленники (им оказался "Volkswagen Touareg") и ввели оперативный план "Сирена" для их задержания. Автомобиль, в салоне которого находились двое нарушителей, был остановлен в районе Затоки. Еще одного подозреваемого задержали на контрольно-пропускном пункте "Кучурган".

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.