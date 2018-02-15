Полиция задержала двух лиц, вымогавших $50 тыс. у жертв строительной аферы
Продолжаются имущественные споры о признании права собственности на приобретенное жилье.
В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции задержали группу лиц за вымогательство 50 тыс. долларов у жертв аферы с недвижимостью.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность директоров строительных компаний, которые за определенное вознаграждение "решали" спорные вопросы с недвижимостью. Установлено, что граждане, у которых вымогали деньги, стали жертвами мошенников, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости. Согласно преступной схеме, одну и ту же квартиру в недострое реализовывали сразу нескольким покупателям.
"В настоящее время продолжаются имущественные споры о признании права собственности на приобретенное жилье. Руководители коммерческих структур за решение имущественного спора в пользу граждан требовали от них 50 тыс. долларов США", - сообщили в полиции.
Одного из фигурантов дела правоохранители задержали у Оболонского суда, еще одного - по месту его проживания.
В настоящее время, в рамках уголовного производства, проводятся следственные действия в офисах строительных компаний и по месту жительства фигурантов дела. Устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ поймала ОПГ, осуществлявшую махинации с недвижимостью. В состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы.
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