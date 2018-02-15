Полиция задержала двух лиц, вымогавших $50 тыс. у жертв строительной аферы

Продолжаются имущественные споры о признании права собственности на приобретенное жилье.

?Полиция задержала двух лиц, вымогавших $50 тыс. у жертв строительной аферы
Фото: npu.gov.ua

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции задержали группу лиц за вымогательство 50 тыс. долларов у жертв аферы с недвижимостью.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность директоров строительных компаний, которые за определенное вознаграждение "решали" спорные вопросы с недвижимостью. Установлено, что граждане, у которых вымогали деньги, стали жертвами мошенников, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости. Согласно преступной схеме, одну и ту же квартиру в недострое реализовывали сразу нескольким покупателям.

"В настоящее время продолжаются имущественные споры о признании права собственности на приобретенное жилье. Руководители коммерческих структур за решение имущественного спора в пользу граждан требовали от них 50 тыс. долларов США", - сообщили в полиции.

Одного из фигурантов дела правоохранители задержали у Оболонского суда, еще одного - по месту его проживания.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В настоящее время, в рамках уголовного производства, проводятся следственные действия в офисах строительных компаний и по месту жительства фигурантов дела. Устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ поймала ОПГ, осуществлявшую махинации с недвижимостью. В состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабахВ Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала вандала, который повредил могилу в Одесской области, чтобы украсть украшенияПолиция задержала вандала, который повредил могилу в Одесской области, чтобы украсть украшения
Полиция со стрельбой задержала преступника в Одессе (обновлено)Полиция со стрельбой задержала преступника в Одессе (обновлено)
Канадская конная полиция расследует кражу вареников из украинской церквиКанадская конная полиция расследует кражу вареников из украинской церкви
Полиция задержала 43-летнего "минера" харьковского завода имени МалышеваПолиция задержала 43-летнего "минера" харьковского завода имени Малышева
Бездомный, якобы помогавший жертвам теракта в Манчестере, осужден за мародерствоБездомный, якобы помогавший жертвам теракта в Манчестере, осужден за мародерство
Полиция объяснила причину драки возле цирка во ЛьвовеПолиция объяснила причину драки возле цирка во Львове
Одну из двух альпинистов, которые застряли в Гималаях на высоте 7 тыс. метров, спаслиОдну из двух альпинистов, которые застряли в Гималаях на высоте 7 тыс. метров, спасли
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
В Киеве злоумышленники требовали выкуп $5 млн в биткоинах за двух похищенных человекВ Киеве злоумышленники требовали выкуп $5 млн в биткоинах за двух похищенных человек
15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе
Последние новости
Подгружаем последние новости