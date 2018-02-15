В Каменском рейдеры захватили предприятие и взяли работников в заложники

В спецоперации против захватчиков задействовали 100 правоохранителей.

В Каменском рейдеры захватили предприятие и взяли работников в заложники
Фото: dp.npu.gov.ua

В Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области полиция провела спецоперацию по освобождению заложников.

"14 февраля, около 16:00, в полицию поступило сообщение о том, что на территорию промышленного предприятия в г. Каменское ворвались вооруженные мужчины. Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия и запретили им выходить из помещения", - сообщается на сайте полиции.

В операции были задействованы 100 правоохранителей. Во время освобождения заложников никто не пострадал. Все лица, проникшие на территорию предприятия, задержаны. У них изъято семь единиц охотничьего гладкоствольного оружия, одно устройство травматического действия, боеприпасы и семь ножей.

Возбуждены два уголовных производства по ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Событие" пишет, что семь вооруженных мужчин ворвались в административное помещение предприятия "Днепродзержинский завод Метсплав", похитили уставные и бухгалтерские документы и уехали. Спустя несколько минут в цех завода ворвались около 60 вооруженных людей и захватили работников предприятия, отобрали у них кошельки и телефоны и представились новыми собственниками.

Директор предприятия Анатолий Цымбалий сообщил, что 12 февраля были произведены изменения в едином реестре и вместо реальных учредителей собственником предприятия стал числиться некий гражданин Молдовы.

"Сделано это было по решению какого-то сельского суда. Никаких сделок и долгов у предприятия не было. 12 числа гражданин Молдовы продал наш объект днепропетровскому предприятию", - сообщил представитель одного из учредителей завода.

Ближе к 19:00 экипированным сотрудникам полиции удалось проникнуть на территорию предприятия, после чего оттуда донеслись два выстрела и крики, сообщается на сайте. Вскоре все рабочие были освобождены.

По данным "События", в захвате участвовала охранная фирма из Запорожья "Альтернатива-консалтинг".


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