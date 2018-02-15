На территории музея Бандеры в Старом Угринове произошел взрыв

Повреждены входные двери. Хулиганов ищут.

В ночь на 15 февраля в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область) произошел взрыв на территории музея Степана Бандеры.

Об этом пишет издание "Блиц-Инфо" со ссылкой на полицейских.

Взрыв повредил здание и входные двери музея. Предварительная квалификация произошедшего - хулиганство.

Фото: blitz.if.ua
Фото: blitz.if.ua

"Наделали нам вреда немного, чтобы привлечь внимание. Кто и зачем - не знаю. Какой-то подлый предатель. Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения. Это сталося, как пели "Братья Гадюкины", в лыху годыну", - сказал в комментарии изданию "Репортер" директор музея Степан Лесив.

По его словам, хулиганов было двое.

Калушский сайт "Окна" сообщает, что ничего подобного в Старом Угринове не было с 1991 года. 15 октября 1990 года там был открыт первый памятник Степану Бандеры, а 30 декабря того же года его взорвали. Был установлен новый памятник, но в июле 1991 года взорвали и его, тогда тяжкое пулевое ранение получил невооруженный юноша-охранник.

Нынешний памятник был установлен уже после провозглашения независимости. Его изготовили из части бронзового памятника Ленина.

Музей Бандеры в Старом Угринове был открыт 30 декабря 2000 года.


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