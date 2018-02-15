В Ровенской области сотня копателей янтаря напали на полицейских

Правоохранителям пришлось стрелять в воздух.

В Ровенской области сотня копателей янтаря напали на полицейских
Архивное фото
Фото: facebook.com/den.kazansky

Утром 14 февраля в лесу у села Осова Ровенской области на работников местного лесхоза, которые устраняли последствия незаконной добычи янтаря, и полицейских напали около 100 неизвестных, сообщил LB.ua источник в правоохранительных органах.

Пятеро полицейских получили телесные повреждения. Чтобы остановить драку, один из правоохранителей совершил 10 предупреждающих выстрелов вверх из ружья "Форт-500". Конфликт удалось погасить, семерых наиболее активных участников нападения доставили в отделение полиции. Трех из них задержали, остальных отпустили.

Госпитализация пострадавшим полицейским не понадобилась.

Возбуждены уголовные производства по нескольким статьям - "Массовые беспорядки", "Сопротивление правоохранителям", "Вмешательство в работу правоохранителей", "Угроза и насилие в отношении правоохранителей" (ч.1 ст. 294, ч.2 ст. 342, ч.1 ст. 343, ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса).

Напомним, проблему незаконной добычи янтаря в Ровенской, Житомирской и Волынской областях пытаются решить уже несколько лет, но пока безуспешно. Одно из препятствий - отсутствие законодательства для легализации этого вида бизнеса.

Столкновения правоохранителей с добытчиками янтаря происходят регулярно. Не помогло даже введение подразделений Нацгвардии в эти районы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабахВ Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах
Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре городаМэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
В Тернопольской области полицейский оказался в центре скандала из-за дракиВ Тернопольской области полицейский оказался в центре скандала из-за драки
Полиция задержала вандала, который повредил могилу в Одесской области, чтобы украсть украшенияПолиция задержала вандала, который повредил могилу в Одесской области, чтобы украсть украшения
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
Ущерб от непогоды в Одесской области оценили в 48 млн гривенУщерб от непогоды в Одесской области оценили в 48 млн гривен
В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабахВ Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах
В Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенокВ Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенок
В Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы из-за гриппаВ Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы из-за гриппа
"Прям Playboy какой-то!": украинцы раскритиковали новую фотосессию киевских полицейских"Прям Playboy какой-то!": украинцы раскритиковали новую фотосессию киевских полицейских
В Ивано-Франковской области женщина умерла после заболевания гриппом и корьюВ Ивано-Франковской области женщина умерла после заболевания гриппом и корью
Последние новости
Подгружаем последние новости