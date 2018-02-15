В Ровенской области сотня копателей янтаря напали на полицейских

Правоохранителям пришлось стрелять в воздух.

Утром 14 февраля в лесу у села Осова Ровенской области на работников местного лесхоза, которые устраняли последствия незаконной добычи янтаря, и полицейских напали около 100 неизвестных, сообщил LB.ua источник в правоохранительных органах.

Пятеро полицейских получили телесные повреждения. Чтобы остановить драку, один из правоохранителей совершил 10 предупреждающих выстрелов вверх из ружья "Форт-500". Конфликт удалось погасить, семерых наиболее активных участников нападения доставили в отделение полиции. Трех из них задержали, остальных отпустили.

Госпитализация пострадавшим полицейским не понадобилась.

Возбуждены уголовные производства по нескольким статьям - "Массовые беспорядки", "Сопротивление правоохранителям", "Вмешательство в работу правоохранителей", "Угроза и насилие в отношении правоохранителей" (ч.1 ст. 294, ч.2 ст. 342, ч.1 ст. 343, ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса).

Напомним, проблему незаконной добычи янтаря в Ровенской, Житомирской и Волынской областях пытаются решить уже несколько лет, но пока безуспешно. Одно из препятствий - отсутствие законодательства для легализации этого вида бизнеса.

Столкновения правоохранителей с добытчиками янтаря происходят регулярно. Не помогло даже введение подразделений Нацгвардии в эти районы.