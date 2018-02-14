При пожаре в детской больнице в Тернополе спасли 17 детей и одну сотрудницу

Работница архива 1951 года рождения с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализирована.

Вечером 14 февраля в Тернополе произошел пожар в городской детской коммунальной больнице. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:15.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло в подвальном помещении одного из корпусов лечебного заведения, горели материалы в архивном помещении. Ориентировочная площадь пожара составила 30 м. кв.

В результате значительного задымления помещений существовала угроза отравления продуктами горения пациентов и обслуживающего персонала лечебного учреждения. В связи с этим была проведена эвакуация людей из здания.

"Всего пожарные с помощью спецсредств спасли 18 человек, из них 17 детей и 1 медицинского работника, которая пострадала в результате пожара. Вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых. Кроме этого, до прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом больницы была организована эвакуация в незадымленные помещения 107 детей", – сообщают в ГосЧС.

Отмечается, что в результате пожара травмировалась работница архива 1951 года рождения. Ее с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализировали.

Пожар локализовали в 18:45, а в 19:30 полностью ликвидировали. Причины и материальный ущерб от пожара устанавливаются.