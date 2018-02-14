Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе

С июля 2017 года ему запрещено находиться в Украине.

Из Украины третий раз за последние 15 месяцев выдворили грузинского уголовного авторитета Папуну Угрехелидзе, сообщила пресс-служба СБУ .

В начале ноября 2016 года полиция сообщила, что выдворила Угрехелидзе за пределы Украины, когда он хотел здесь "короноваться".

При этом уже 30 июня 2017 года появилось сообщение пресс-службы СБУ о повторном задержании грузина. Он был уже указан как "вор в законе". Угрехелидзе вскоре после первого выдворения вернулся в Киев , где стал координировать организованную преступную группировку, которая специализируется на преступлениях насильственного характера. Также он пытался контролировать незаконную добычу янтаря.

3 июля 2017 года его депортировали с запретом на въезд в страну на три года. Угрехелидзе это не остановило, и он опять приехал в Украину. В феврале 2018 года его снова поймали в Оболонском районе столицы, после чего опять депортировали.