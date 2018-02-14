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Возле штаб-квартиры АНБ в Мэриленде произошла стрельба, есть пострадавшие Один человек задержан полицией. Логотип АНБ Три человека пострадали в результате стрельбы возле штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США (АНБ) в штате Мэрилэнд (США). Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ . Согласно этой информации, один человек был задержан полицией. Подробности инцидента уточняются. В АНБ заявили, что ситуация "под контролем". Как уточняет агентство Рейтер, расследованием инцидента займется ФБР.

LB.ua

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