Возле штаб-квартиры АНБ в Мэриленде произошла стрельба, есть пострадавшие

Один человек задержан полицией.

Возле штаб-квартиры АНБ в Мэриленде произошла стрельба, есть пострадавшие
Логотип АНБ

Три человека пострадали в результате стрельбы возле штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США (АНБ) в штате Мэрилэнд (США).

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно этой информации, один человек был задержан полицией. Подробности инцидента уточняются.

В АНБ заявили, что ситуация "под контролем".

Как уточняет агентство Рейтер, расследованием инцидента займется ФБР.




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