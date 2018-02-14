В Тернопольской области полицейский оказался в центре скандала из-за драки

Правоохранитель утверждает, что местные элиты организовали его травлю.

В райцентре Подгайцы Тернопольской области ночью 3 февраля произошла массовая драка, пострадавшими в которой оказались представители местных элит.

На сайте областной полиции изначально сообщалось, что возле местного бара между двумя мужчинами разного возраста возник конфликт.

"Сначала к выяснению отношений присоединились товарищи младшего, которые пустили в ход кулаки. Далее подошли знакомые старшего, по их словам, чтобы разнять. Через 5 минут все участники конфликта разошлись. Результат - четверо травмированных", - говорилось в сообщении.

Однако позже выяснилось, что одним из участников конфликта был 27-летний полицейский.

14 февраля областная полиция сообщила, что это действующий работник полиции, который лишь за сутки до инцидента вышел на службу из декретного отпуска. В бар он приехал в гражданской одежде и без табельного оружия вместе с друзьями - молодыми людьми из расположенного рядом села Голгоча.

Полицейского сейчас проверяет облуправление департамента внутренней безопасности. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство, содеянное группой лиц).

Драка вызвала резонанс в тернопольских СМИ и соцсетях. Работника полиции попытались выставить виновником. Однако сам он в комментарии LB.ua изложил несколько иную версию событий.

По словам правоохранителя, в тот вечер он вместе с несколькими односельчанами пришел в бар отдохнуть, но компанию попытались выдворить из заведения владелец и его друзья, среди которых были сын мэра и депутат райсовета, - они намеревались устроить банкет, а соседи им мешали. Компания согласилась уйти, но на улице между одним из жителей села и старшим мужчиной из второй группы возникла ссора. Полицейский попытался забрать друга, но получил удар в лицо, который свалил его с ног.

За работника полиции вступились друзья, возникла массовая драка, в которой верх над городскими одержали селяне. Но пострадавшие решили отомстить и подали заявление в полицию. Кроме того, на ряде сайтов вышли материалы, которые, по словам полицейского, являются заказными. В них в драке обвиняют правоохранителя - якобы он с друзьями "регулярно устраивают подобные нападения на людей".

Полицейский вину в драке категорически отрицает и утверждает, что никого не бил, потому что долго не мог прийти в себя после полученного удара.

Напомним, массовые драки между соседними населенными пунктами в Украине происходят довольно регулярно, в них, как правило, фигурирует Ровенская область.