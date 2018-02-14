В Запорожье мужчина убил соседа и "спрятал" труп в лифте
Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В Заводском районе Запорожья жильцы многоэтажного дома обнаружили в лифте труп мужчины, который проживал в этом доме.
Об этом сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша в Фейсбуке.
По его словам, убийство произошло в ночь на 13 февраля. Полиция задержала подозреваемого - 33-летнего жителя этого же дома.
"В Заводском районе Запорожья по ст.208 УПК Украины задержан местный житель 1984 года рождения, который сегодня ночью убил соседа, после чего вытащил труп из квартиры и оставил его в кабине лифта", - написал Золотоноша.
Как сообщило местное издание "Индустриалка", произошедшее было заснято камерами видеонаблюдения.
На видео видно, как мужчина отволок тело погибшего в лифт, после чего вернулся в свою квартиру. Свидетели вызвали правоохранителей.
По предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные удары и сломанная шея. По словам жильцов дома, в квартире, где произошло убийство, регулярно проходили дебоши, а ее хозяин постоянно находился в состоянии алкогольном опьянения.
Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев назвал Запорожье, а также Днепр, Харьков и Одессу, самыми криминогенными городами в Украине.
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