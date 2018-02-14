В Запорожье мужчина убил соседа и "спрятал" труп в лифте

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Запорожье мужчина убил соседа и "спрятал" труп в лифте
Архив
Фото: nr2.ru

В Заводском районе Запорожья жильцы многоэтажного дома обнаружили в лифте труп мужчины, который проживал в этом доме.

Об этом сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша в Фейсбуке.

По его словам, убийство произошло в ночь на 13 февраля. Полиция задержала подозреваемого - 33-летнего жителя этого же дома.

"В Заводском районе Запорожья по ст.208 УПК Украины задержан местный житель 1984 года рождения, который сегодня ночью убил соседа, после чего вытащил труп из квартиры и оставил его в кабине лифта", - написал Золотоноша.

Как сообщило местное издание "Индустриалка", произошедшее было заснято камерами видеонаблюдения.

На видео видно, как мужчина отволок тело погибшего в лифт, после чего вернулся в свою квартиру. Свидетели вызвали правоохранителей.

Фото: en-media.tv

По предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные удары и сломанная шея. По словам жильцов дома, в квартире, где произошло убийство, регулярно проходили дебоши, а ее хозяин постоянно находился в состоянии алкогольном опьянения.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев назвал Запорожье, а также Днепр, Харьков и Одессу, самыми криминогенными городами в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В черкасском селе грабители забрали у семьи 250 тысяч долларовВ черкасском селе грабители забрали у семьи 250 тысяч долларов
После недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крысПосле недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крыс
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Доктор Комаровский рассказал, что в Украине последует за вспышкой кориДоктор Комаровский рассказал, что в Украине последует за вспышкой кори
Британский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тиграБританский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве арестовали мужчину, который убил военнослужащего в кафеВ Киеве арестовали мужчину, который убил военнослужащего в кафе
В Запорожье школы закрыли на карантинВ Запорожье школы закрыли на карантин
В Чехии мужчинам предоставили право на декретный отпускВ Чехии мужчинам предоставили право на декретный отпуск
В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"
В Киеве трое парней чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктораВ Киеве трое парней чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора
Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафуВо Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался в шкафу
В Бердянске мужчина подорвал себя гранатой во время задержания полицией В Бердянске мужчина подорвал себя гранатой во время задержания полицией
Пьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожимПьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим
В киевском лифте неизвестный пытался задушить девушку В киевском лифте неизвестный пытался задушить девушку
В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщинВ Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
Последние новости
Подгружаем последние новости