Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города

Руслан Марцинкив счел рекламу нижнего белья неприличной.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что реклама в витрине магазинов женского нижнего белья на площади Рынок неприличная и поручил снять ее.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

Сегодня на оперативном совещании Марцинкив поручил начальнику управления коммунальной политики Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства города Михаилу Яцкиву "снять голую женщину на Галицкой". Речь идет о магазинах в доме на площади Рынок, 1. На витринах со стороны улицы Галицкой здесь годами висят изображения женщин, рекламирующих белье.

Фото: kurs.if.ua

"Как-то объясните владельцу, что надо скромнее", - сказал мэр.

Напомним, ранее Марцинкив потребовал "запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью".