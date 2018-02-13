Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города
Руслан Марцинкив счел рекламу нижнего белья неприличной.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что реклама в витрине магазинов женского нижнего белья на площади Рынок неприличная и поручил снять ее.
Об этом сообщает местное издание "Курс".
Сегодня на оперативном совещании Марцинкив поручил начальнику управления коммунальной политики Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства города Михаилу Яцкиву "снять голую женщину на Галицкой". Речь идет о магазинах в доме на площади Рынок, 1. На витринах со стороны улицы Галицкой здесь годами висят изображения женщин, рекламирующих белье.
"Как-то объясните владельцу, что надо скромнее", - сказал мэр.
Напомним, ранее Марцинкив потребовал "запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью".
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