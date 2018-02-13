Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города

Руслан Марцинкив счел рекламу нижнего белья неприличной.

Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города
Руслан Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что реклама в витрине магазинов женского нижнего белья на площади Рынок неприличная и поручил снять ее.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

Сегодня на оперативном совещании Марцинкив поручил начальнику управления коммунальной политики Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства города Михаилу Яцкиву "снять голую женщину на Галицкой". Речь идет о магазинах в доме на площади Рынок, 1. На витринах со стороны улицы Галицкой здесь годами висят изображения женщин, рекламирующих белье.

Фото: kurs.if.ua

"Как-то объясните владельцу, что надо скромнее", - сказал мэр.

Напомним, ранее Марцинкив потребовал "запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В черкасском селе грабители забрали у семьи 250 тысяч долларовВ черкасском селе грабители забрали у семьи 250 тысяч долларов
После недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крысПосле недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крыс
Доктор Комаровский рассказал, что в Украине последует за вспышкой кориДоктор Комаровский рассказал, что в Украине последует за вспышкой кори
Британский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тиграБританский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра
Известная украинская певица рассказала о лечении у психиатраИзвестная украинская певица рассказала о лечении у психиатра
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева парня ранили из пистолетаВ центре Киева парня ранили из пистолета
В центре Львова обнаружили БДСМ-бордельВ центре Львова обнаружили БДСМ-бордель
В центре Баку взорвался газ в жилом домеВ центре Баку взорвался газ в жилом доме
Во время стрельбы в центре Амстердама погиб подростокВо время стрельбы в центре Амстердама погиб подросток
В центре Манхеттена открыли стрельбу, погибло три человека В центре Манхеттена открыли стрельбу, погибло три человека
В пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадалиВ пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадали
Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева
В центре Одессы произошла перестрелка: ранены 3 полицейских, нападавший погиб (ФОТО, ВИДЕО)В центре Одессы произошла перестрелка: ранены 3 полицейских, нападавший погиб (ФОТО, ВИДЕО)
В центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненыеВ центре Одессы со стрельбой задерживают преступников, есть погибший и раненые
Майкл Дуглас оказался в центре секс-скандалаМайкл Дуглас оказался в центре секс-скандала
Последние новости
Подгружаем последние новости