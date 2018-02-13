В Нидерландах запретили специальные места для курения в кафе

В дальнейшем запрет может быть обжалован.

В Нидерландах запретили специальные места для курения в кафе
Фото: www.onmilwaukee.com

Суд Нидерландов удовлетворил апелляцию активистов кампании против курения и запретил использование общественных мест в кафе и барах для курильщиков.

Об этом сообщает AFP.

До настоящего времени, несмотря на общий запрет на курение в ресторанах, пабах и барах, который был введен в 2008 году, более чем 25% небольших кафе в Нидерландах, как и раньше, имеют специальные огражденные места, где посетители могут законно курить, в связи с исключением в данном законодательстве.

Однако суд в Гааге признал, что такие места для курения "конфликтуют" с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по регулированию потребления табака, подписанной Нидерландами, вступившей в силу в 2005 году.

"Законы о запрете курения табака также касаются комнат для курения", - постановил суд, отметив, что исключение в законодательстве считается "недействительным".

Нидерландские СМИ отмечают, что пока непонятно, когда специальные места для курения будут закрыты, поскольку в дальнейшем запрет может быть обжалован.

Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что Таиланд вводит запрет на курение на пляжах.


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