Киевский музей Гончара залило кипятком, ущерб оценивается в 40 млн гривен
Постоянная экспозиция закрыта на полгода.
В результате прорыва теплотрассы в Печерском районе Киева сильно пострадал музей Ивана Гончара.
"Залы постоянной экспозиции полностью разрушены кипятком и паром. По состоянию на 15:30 вода откачивается, но продолжает прибывать. Экспонаты эвакуированы и спасены. На полгода постоянная экспозиция музея закрыта для посетителей. Для полного восстановления деятельности музея нужно примерно 40 млн грн", - говорится в заявлении музея.
Музей сообщает, что не пострадал только один выставочный зал, где будут проводиться запланированные мероприятия.
Музей Гончара создан в 1993 году на базе коллекции художника Ивана Гончара, собиравшего народные предметы старины с середины 1950-х годов. Сейчас он имеет статус Национального центра народной культуры и насчитывает более 20 тысяч произведений народного искусства, предметов традиционного быта, старопечатных книг, архивных материалов, живописных и скульптурных работ Гончара.
Расположен на Лаврской улице в центре Киева.
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