Полиция задержала вандала, который повредил могилу в Одесской области, чтобы украсть украшения

Мужчине грозит штраф или арест.

?Полиция задержала вандала, который повредил могилу в Одесской области, чтобы украсть украшения
Фото: od.npu.gov.ua

Полиция Белгород-Днестровского задержала мужчину, который повредил могилу на кладбище в селе Шабо.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Как выяснилось, 33-летний ранее судимый житель села поселка раскрыл могилу, чтобы похитить золотые украшения.

"Сотрудники криминальной полиции установили лицо, совершившее данное преступление. Им оказался 33-летний житель села Шабо, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У мужчины изъяты похищенные вещи, и он признался в содеянном", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Вандалу сообщено по подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное ему грозит штраф на сумму до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в января 2018 года на кладбище в селе Шабо Белгород-Днестровского района неизвестные лица повредили могилу и устроили посиделки рядом с гробом.

Ранее в Киевской области вандалы раскопали могилу умершей женщины, чтобы украсть украшения.


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