В Новых Петровцах в доме взорвалась граната, есть пострадавшие
Три человека госпитализированы с различными травмами.
В Новых Петровцах под Киевом в понедельник произошло чрезвычайное происшествие.
Как сообщает Киев оперативный, около 16:30 в здании на улице Святопокровской, 93 произошел взрыв гранаты.
"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в октябре на выезде из тренировочной базы Нацгвардии в Новых Петровцах случилось ДТП. В результате столкновения маршрутки и автобуса Нацгвардии погиб военный, еще семь военнослужащих и один гражданский были госпитализированы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.