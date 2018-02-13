В Новых Петровцах в доме взорвалась граната, есть пострадавшие

Три человека госпитализированы с различными травмами.

В Новых Петровцах под Киевом в понедельник произошло чрезвычайное происшествие.

Как сообщает Киев оперативный, около 16:30 в здании на улице Святопокровской, 93 произошел взрыв гранаты.

"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в октябре на выезде из тренировочной базы Нацгвардии в Новых Петровцах случилось ДТП. В результате столкновения маршрутки и автобуса Нацгвардии погиб военный, еще семь военнослужащих и один гражданский были госпитализированы.