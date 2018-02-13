Полиция со стрельбой задержала преступника в Одессе (обновлено)

Подозреваемый на авто с еврономерами шел на таран.

Фото: Думская/Штефан Фил Фото: Думская/Андрей Колисниченко Фото: Думская/Андрей Колисниченко Фото: Думская/Андрей Колисниченко Фото: Думская/Андрей Колисниченко Фото: Думская/Андрей Колисниченко

В центре Одессы полиция со стрельбой задержала преступника на "Мерседесе", пишет местное издание "Думская".

Спецоперация против мужчины из банды квартирных аферистов проходила углу Александровского проспекта и улицы Жуковского. Подозреваемый на авто с еврономерами пытался протаранить полицейскую машину. Его удалось обезвредить, при этом в машине задержанного прострелили все колеса и выбили боковое водительское стекло.

По словам очевидцев, полицейские сделали по авто пять-семь выстрелов, а потом довольно жестко скрутили мужчину, разбив ему лицо.

Обновление. Полиция Одесской области в фейсбуке пишет, что задерживала подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений.

"Во время задержания преступник оказал сопротивление и, пытаясь скрыться на автомобиле, столкнулся со служебной машиной полицейских. Для остановки транспортного средства злоумышленника правоохранители осуществили выстрел по его колесах", - сообщается в фейсбуке облуправления Нацполиции.

Напомним, 19 января в Приморском районе Одессы полицейские застрелили мужчину, который ранил троих правоохранителей и таксиста. Один из раненых полицейских позже скончался.

Как выяснилось, убитый мужчина - известный одесский пророSSийский деятель Валентин Дорошенко. Он называл себя "членом партии Сталина", в 2010-м году пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.