Скончался от рака актер «Карточного домика»

После нескольких лет борьбы с онкозаболеванием в США скончался Рег Э. Кэти, известный своей последней ролью в сериале «Карточный домик».

Как пишет Variety , актер ушел из жизни на 60-м году жизни.

Одним из первых о его смерти сообщил в своем микроблоге в Twitter американский продюсер и сценарист Дэвид Саймон:«Это был не только прекрасный актер, но и один из самых восхитительных людей, с которыми я проводил долгие дни на съемочной площадке».

В свою очередь компания Netflix, которая занимается производством сериала, также выразила свои соболезнования.

«Рег был добрейшим человеком, выдающимся актером, настоящим джентльменом. Выражаем соболезнования его семье», – говорится в заявлении Netflix.

Свою карьеру Рег Э. Кэти начал в 1984 году. Наибольший успех ему принесли роли в фильмах «Маска», «Семь», а также в сериалах «Прослушка», «Скорая помощь» и «Закон и порядок». В «Карточном домике» он сыграл владельца кафе Freddy’s BBQ Фредди Хейса. В 2015 году за эту роль он получил премию «Золотой глобус».