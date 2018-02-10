Netflix обнародовал список сериалов, которые смотрят "запоем"
Стриминговый сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью, не отрываясь.
Отметим, поскольку Netflix всегда выкладывает новые сезоны сериалов целиком, чаще стал использоваться термин binge-watch (просмотр запоем), передает
Так, лидером рейтинга стал сериал «Во все тяжкие», на второй строчке — «Оранжевый – хит сезона», а третье место занял сериал «Ходячие мертвецы».
Полностью топ-10 сериалов, новые выпуски которых пользователи смотрят «запоем», выглядит следующим образом:
«Во все тяжкие» «Оранжевый — хит сезона» «Ходячие мертвецы» «Очень странные дела» «Нарко» «Карточный домик» «Побег» «13 причин почему» «Анатомия страсти» «Американская история ужасов» В то же время не все из этих сериалов сняты по заказу Netflix. Некоторые из них (например, «Во все тяжкие» или «Анатомия страсти») сервис показывает по лицензии.
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10.02.2018 04:24