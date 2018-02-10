Netflix обнародовал список сериалов, которые смотрят "запоем"

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью, не отрываясь.

Отметим, поскольку Netflix всегда выкладывает новые сезоны сериалов целиком, чаще стал использоваться термин binge-watch (просмотр запоем), передает 112.ua.

Так, лидером рейтинга стал сериал «Во все тяжкие», на второй строчке — «Оранжевый – хит сезона», а третье место занял сериал «Ходячие мертвецы».

Полностью топ-10 сериалов, новые выпуски которых пользователи смотрят «запоем», выглядит следующим образом:

«Во все тяжкие» «Оранжевый — хит сезона» «Ходячие мертвецы» «Очень странные дела» «Нарко» «Карточный домик» «Побег» «13 причин почему» «Анатомия страсти» «Американская история ужасов» В то же время не все из этих сериалов сняты по заказу Netflix. Некоторые из них (например, «Во все тяжкие» или «Анатомия страсти») сервис показывает по лицензии.


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