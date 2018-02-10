Известная украинская певица рассказала о лечении у психиатра

Украинская певица Даша Астафьева призналась, что год лечилась у психиатра.

Об этом она рассказала в интервью программе «Перші Другі» на канале Zik.

«Я была очень зависимым человеком – от погоды, от мнения окружающих, своей работы. Это оказалось серьезной проблемой, такой же, как наркотическая зависимость», – рассказала певица.

По словам исполнительницы, она не могла даже спать без препаратов.

«Я не могла жить без снотворных и успокоительных, без витаминов», – призналась она.

Астафьева вспоминает, что ее психотерапевт в процессе лечения сказал, что она уйдет с работы.

Спустя полгода исполнительница действительно покинула группу Nikita и начала сольную карьеру.

«Я поняла, что не нуждаюсь в человеке, который будет мне диктовать условия. Я благодарна Юре (продюсеру Юрию Никитину. – «Бульвар Гордона»), команде. Но я поняла, что преступление против самой себя не делать то, что тебе нравится», – заявила певица.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.

Певица после школы переехала в Киев , где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд» в 2007 году.

Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы «А.Р.М.И.Я.».

В коллективе неоднократно менялись участницы. Астафьева при этом оставалась лидером коллектива.

В 2017 году она начала сольную карьеру.