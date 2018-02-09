В Пизе мотоциклист стрелял по прохожим, 5 раненых
Стрелок скрылся с места происшествия.
В итальянском городе Пиза сегодня утром мотоциклист открыл стрельбу по прохожим, ранив пятерых человек.
Об этом сообщает издание La Nazione.
Стрельбе предшествовала ссора между прохожим и молодым мотоциклистом, который совершал опасные маневры на дороге.
После этого раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.
Полиция оцепила район и пытается поймать мотоциклиста, который скрылся с места происшествия.
Напомним, 3 февраля в центре итальянского города Мачерата мужчина открыл огонь по мигрантам. Во время нападения были ранены пятеро мужчин и одна женщина из Нигерии, Ганы, Гамбии и Мали. Нападавшим оказался 28-летний местный житель Лука Траини.
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09.02.2018 09:58