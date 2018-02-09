После недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крыс
По приблизительным оценкам, популяция крыс во французской столице насчитывает 3,7 млн особей.
Недавнее наводнение в Париже выгнало крыс из их привычных мест обитания. Эти вредители стали чаще появляться возле мусорников, особенно в районах города, где протекает Сена.
Исследователи подсчитали, что популяция крыс в городе насчитывает около 3,7 млн особей, передает "Укринформ".
"Цель заключается в том, чтобы не уменьшить общее количество крыс в Париже, но уменьшить распространение крыс в общественном пространстве", - пояснил ситуацию Жорж Салинес, руководитель управления по охране окружающей среды и гигиены при мэрии Парижа.
Коммунальные и санитарные службы города уверяют, что крысы не несут особой угрозы пока не выбираются на поверхность из канализации, где они преимущественно живут. Сейчас с некоторых мест проживания их выгнала вода.
"Крыс стало больше в тех районах, что граничат с Сеной", - сообщили СМИ сотрудники службы вывоза мусора. Тогда СМИ демонстрировали видео, на котором несколько десятков крыс разбегались, когда их убежище обнаружили и открыли.
В прошлом году программа борьбы с крысами обошлась бюджету города в €1,5 млн.
В настоящее время руководство Парижа изучает программы борьбы с крысами и мышами в других городах Европы, в частности в Будапеште и Цюрихе, отмечает издание.
Напомним, что в конце января из-за разлива Сены в Париже эвакуировали 1500 человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
09.02.2018 13:38