После недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крыс

По приблизительным оценкам, популяция крыс во французской столице насчитывает 3,7 млн особей.

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Недавнее наводнение в Париже выгнало крыс из их привычных мест обитания. Эти вредители стали чаще появляться возле мусорников, особенно в районах города, где протекает Сена.

Исследователи подсчитали, что популяция крыс в городе насчитывает около 3,7 млн особей, передает "Укринформ".

"Цель заключается в том, чтобы не уменьшить общее количество крыс в Париже, но уменьшить распространение крыс в общественном пространстве", - пояснил ситуацию Жорж Салинес, руководитель управления по охране окружающей среды и гигиены при мэрии Парижа.

Коммунальные и санитарные службы города уверяют, что крысы не несут особой угрозы пока не выбираются на поверхность из канализации, где они преимущественно живут. Сейчас с некоторых мест проживания их выгнала вода.

"Крыс стало больше в тех районах, что граничат с Сеной", - сообщили СМИ сотрудники службы вывоза мусора. Тогда СМИ демонстрировали видео, на котором несколько десятков крыс разбегались, когда их убежище обнаружили и открыли.

В прошлом году программа борьбы с крысами обошлась бюджету города в €1,5 млн.

В настоящее время руководство Парижа изучает программы борьбы с крысами и мышами в других городах Европы, в частности в Будапеште и Цюрихе, отмечает издание.

Напомним, что в конце января из-за разлива Сены в Париже эвакуировали 1500 человек.