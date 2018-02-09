В Киеве 57 школ приостановили занятия из-за гриппа

В 53-ти школах прекращены занятия в отдельных классах.

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В Киеве приостановлены занятия в 57 школах (1 606 классах), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 53 (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"На данный момент в столичных учебных заведениях наблюдается стремительная динамика увеличения количества учеников, заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим в школах приостанавливается учебный процесс", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

По его данным, наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ и 4 школы поклассово) и Оболонском (закрыты 14 школ и 2 школы поклассово) районах.

Замглавы КГГА сообщил, что решение о приостановлении занятий приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования.

6 февраля сообщалось, что вКиеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппа. В 35 школах были прекращены занятия в отдельных классах.