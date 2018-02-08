В Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенок

Это пятый летальный случай с начала года.

В Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенок
Фото: mygazeta.com

В Мукачевской областной детской больнице из-за осложнений, вызванных корью, умерла 4-летняя девочка из села Лазы (Тячевский район).

Об этом пишет местное издание tyachiv.com.ua со ссылкой на главного врача Тячевской больницы №1 Федора Яринича.

Две недели назад в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в Тячеве. Там она пробыла сутки и была транспортирована спецавтомобилем в сопровождении реаниматологов в Мукачево. В реаниматологические отделении девочка пробыла 12 дней, спасти ее не удалось.

"У девочки было осложнение кори - тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью, и без наркозно-дыхательного аппарата она не могла обходиться", - сказал врач.

У ребенка не было кори, потому что родители категорически отказались вакцинировать его из религиозных соображений, сообщает УНН.

Сейчас в Тячевской больнице находится 40 больных корью, из них 12 взрослых. Как отметил Яринич, учитывая то, что инфекционное отделение больницы рассчитано только на 30 коек, было дополнительно на базе порочного отделения развернуто еще 15 коек.

Напомним, что это уже пятый летальный случай кори с начала 2018 года.

В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 5 умерли.


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