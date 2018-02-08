42 украинца осуждены, еще 78 ожидают приговора в Греции за перевозку мигрантов

Граждане Украины получили сроки от 8 до 25 лет.

42 украинца осуждены, еще 78 ожидают приговора в Греции за перевозку мигрантов
Фото: obozrevatel.com

В Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов были задержаны 120 граждан Украины, 42 из них уже осуждены к длительным срокам.

"Сейчас осужденными являются 42 гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов, всего 120 граждан, которые либо осуждены, включая тех 42, которых я упомянул, либо пребывают под следствием, то есть они задержаны, но еще не осуждены", - сказал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что осужденные украинцы получили сроки от 8 до 25 лет.

"Информация о том, что украинцев осудили к пожизненному заключению, не соответствует действительности", - подчеркнул Погорельцев.

По его словам, проблема системная, и количество украинцев, втянутых в схемы по перевозке мигрантов, растет.

По данным греческих СМИ, за перевозку одного беженца контрабандисты получают по несколько тысяч долларов.

С учетом крайне негативного восприятия греческим обществом явления массовой незаконной миграции и его политизации, греческие суды практикуют применение максимальных санкций, предусмотренных местным уголовным законодательством


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