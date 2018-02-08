Британский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра

Фермер в шотландской области Абердиншир увидел в своем дворе тигра и вызвал полицию, вооруженные правоохранители, приехавшие на вызов, обнаружили, что зверь игрушечный.

«Мы получили звонок от крайне обеспокоенного гражданина поздно вечером в субботу по поводу дикого животного, находящегося на свободе на территории фермы в районе Хэттона», — сообщил представитель шотландской полиции, инспектор Джордж Кординер (George Cordiner).

На место происшествия выехали несколько полицейских машин и вооруженный наряд полиции. Однако нарушителем спокойствия оказалась мягкая игрушка в форме лежащего тигра.

«Мы рады, что вызов оказался ложным, он был сделан с добрыми намерениями», — сказал Кординер.


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