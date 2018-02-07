На Тайване сегодня произошло еще одно землетрясение, 8 погибших

Более 250 получили ранения и по крайней мере 60 человек числятся без вести пропавшими

На Тайване 7 февраля произошло новое землетрясение магнитудой 5,7, сообщает News Asia.

Подземные толчки были зафиксированы в среду в 23:21 по местному времени (17:21 по Киеву) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр нового землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Фото: twitter@Shradha_kap

В результате землетрясения по меньшей мере восемь человек погибли, более 250 получили ранения и более 60 человек числятся без вести пропавшими, передает National Public Radio.

Как сообщалось, 6 февраля на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли не менее четырех человек, пострадали, по последним данным, 225 получили ранения, пропавшими числятся 148 человек.

Также в результате сильного землетрясения обрушился отель, внутри которого осталось несколько десятков человек.


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