На Тайване сегодня произошло еще одно землетрясение, 8 погибших
Более 250 получили ранения и по крайней мере 60 человек числятся без вести пропавшими
На Тайване 7 февраля произошло новое землетрясение магнитудой 5,7, сообщает News Asia.
Подземные толчки были зафиксированы в среду в 23:21 по местному времени (17:21 по Киеву) в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где сутки назад произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр нового землетрясения залегал на глубине 12 километров.
В результате землетрясения по меньшей мере восемь человек погибли, более 250 получили ранения и более 60 человек числятся без вести пропавшими, передает National Public Radio.
Как сообщалось, 6 февраля на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли не менее четырех человек, пострадали, по последним данным, 225 получили ранения, пропавшими числятся 148 человек.
Также в результате сильного землетрясения обрушился отель, внутри которого осталось несколько десятков человек.
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