Создатели "Игры престолов" займутся "Звездными войнами"

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс напишут и спродюсируют новые фильмы франшизы.

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс Фото: Variety

Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс напишут сценарии и спродюсируют новую серию фильмов из вселенной "Звездных войн".

Об этом сообщает Variety.

Новые фильмы, которыми займутся Бениофф и Уайсс, будут отделены от основной саги, которая стартовала с "Новой надежды и завершится 9-м эпизодом в 2019 году. Их фильмы также будут создаваться параллельно с трилогией Райана Джонсона, о которых было объявлено в прошлом году.

"Дэвид и Дэн - одни из лучших сценаристов, которые сегодня работают, - считает Кэтлин Кеннеди, президент компании Lucasfilm. - Их способность создавать сложных персонажей, глубокие истории и богатую мифологию откроют новые границы для "Звездных войн", что я считаю очень захватывающим".

"Игра престолов" закончится в 2019 году, но Бениофф и Уайсс уже заявили, что будут работать над другим проектом для телеканала HBO - "Конфедерат". Впрочем, будущее этого проекта неизвестно - в основе сюжета этого сериала - альтернативная история, базирующаяся на предположении, что Гражданская война в США зашла в тупик и рабство продожает существовать. Этот сюжет уже вызвал в США неоднозначные реакции - телеканал пока не дает комментарии относительно того, будет ли сериал запущен в производство.

Напомним, в 2018 году выйдет спин-офф "Соло. Звездные войны. История", который расскажет о молодости Хана Соло. Главную роль исполнит Олден Эренрайк, режиссером фильма выступает Рон Ховард.