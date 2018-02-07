Создатели "Игры престолов" займутся "Звездными войнами"

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс напишут и спродюсируют новые фильмы франшизы.

Создатели "Игры престолов" займутся "Звездными войнами"
Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс
Фото: Variety

Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс напишут сценарии и спродюсируют новую серию фильмов из вселенной "Звездных войн".

Об этом сообщает Variety.

Новые фильмы, которыми займутся Бениофф и Уайсс, будут отделены от основной саги, которая стартовала с "Новой надежды и завершится 9-м эпизодом в 2019 году. Их фильмы также будут создаваться параллельно с трилогией Райана Джонсона, о которых было объявлено в прошлом году.

"Дэвид и Дэн - одни из лучших сценаристов, которые сегодня работают, - считает Кэтлин Кеннеди, президент компании Lucasfilm. - Их способность создавать сложных персонажей, глубокие истории и богатую мифологию откроют новые границы для "Звездных войн", что я считаю очень захватывающим".

"Игра престолов" закончится в 2019 году, но Бениофф и Уайсс уже заявили, что будут работать над другим проектом для телеканала HBO - "Конфедерат". Впрочем, будущее этого проекта неизвестно - в основе сюжета этого сериала - альтернативная история, базирующаяся на предположении, что Гражданская война в США зашла в тупик и рабство продожает существовать. Этот сюжет уже вызвал в США неоднозначные реакции - телеканал пока не дает комментарии относительно того, будет ли сериал запущен в производство.

Напомним, в 2018 году выйдет спин-офф "Соло. Звездные войны. История", который расскажет о молодости Хана Соло. Главную роль исполнит Олден Эренрайк, режиссером фильма выступает Рон Ховард.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид КраснопольскийВ ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский
Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поездеЗадержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде
На станции метро "Арсенальная" в Киеве избили полицейскогоНа станции метро "Арсенальная" в Киеве избили полицейского
Зайцеву признают виновной в смертельном ДТП в Харькове, но со смягчающими обстоятельствами - обвинительный актЗайцеву признают виновной в смертельном ДТП в Харькове, но со смягчающими обстоятельствами - обвинительный акт
В центре Львова обнаружили БДСМ-бордельВ центре Львова обнаружили БДСМ-бордель
Блок рекламы


Похожие новости
Создатели «Игры престолов» выпустят пять спин-оффов сериалаСоздатели «Игры престолов» выпустят пять спин-оффов сериала
Создатели сиквела «Тихоокенского рубежа» показали первый тизерСоздатели сиквела «Тихоокенского рубежа» показали первый тизер
Создатели «Игры престолов» запутали папарацци фейковыми сценами 7 сезонаСоздатели «Игры престолов» запутали папарацци фейковыми сценами 7 сезона
Создатели «Игры престолов» работают над четырьмя спин-оффами сериалаСоздатели «Игры престолов» работают над четырьмя спин-оффами сериала
Создатели ремейка «Грязных танцев» показали первый трейлерСоздатели ремейка «Грязных танцев» показали первый трейлер
Создатели «Звездных войн» предлагают фанатам саги шанс сняться в фильме о Хане СолоСоздатели «Звездных войн» предлагают фанатам саги шанс сняться в фильме о Хане Соло
На «Призраке в доспехах» создатели потеряют свыше 100 млн долларовНа «Призраке в доспехах» создатели потеряют свыше 100 млн долларов
Создатели «Форсажа» могут воскресить ХанаСоздатели «Форсажа» могут воскресить Хана
Создатели «Игры престолов» назвали самую дорогостоящую сцену смерти в сериалеСоздатели «Игры престолов» назвали самую дорогостоящую сцену смерти в сериале
Создатели «Дневников вампира» хотят снять еще один спин-офф сериалаСоздатели «Дневников вампира» хотят снять еще один спин-офф сериала
Последние новости
Подгружаем последние новости