Суд продлил арест участникам ДТП с шестью погибшими в Харькове

Рассмотрение дела по существу начнется 19 февраля.

Суд продлил арест участникам ДТП с шестью погибшими в Харькове
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: newsroom.kh.ua

Киевский районный суд Харькова в среду продлил до 7 апреля арест Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - водителей, которые были участниками ДТП с шестью погибшими и пятью пострадавшими осенью прошлого года.

Суд постановил принять к рассмотрению гражданские иски потерпевших и приобщить их к материалам дела, определил, что обвинительный акт соответствует требованиям закона, и принял решение назначить рассмотрение дела по существу на 14:00 19 февраля.

Напомним, на заседании во вторник судья Виктор Попрас объявил, что огласит решение по продлению меры пресечения в среду.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20 летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, пятеро из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. На заседании адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля Геннадий Дронов нарушил ПДД. 6 ноября ему было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286. УК.

8 ноября суд отправил Дронова под стражу без возможности внесения залога. 13 декабря суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно.


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